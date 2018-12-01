РПЦ возложила на Константинополь ответственность за преследование духовенства в Киеве

Москва, 1 декабря. Константинополь несет моральную ответственность за преследование канонического духовенства на Украине, заявил секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Якимчук прокомментировал обыски СБУ в Киево-Печерской лавре. Он назвал это примером дискриминации и неприкрытого давления на каноническую Украинскую православную церковь. В РПЦ отметили, что целью этих обысков является давление на духовенство и принуждение к участию в так называемом «объединительном соборе», который должен учредить на Украине новую православную церковь.

«Моральную ответственность за преследование канонического духовенства на Украине несет Константинопольский патриархат, по указке которого и организуется вышеупомянутый собор», — приводит слова протоиерея РИА Новости.

Он назвал обыски СБУ «грубым вмешательством во внутрицерковные дела органов светского государства», которые нарушают конституцию страны, а также принципы свободы совести. Якимчук призвал правозащитные организации обратить внимание на этот инцидент.

Ранее пообещавший не вмешиваться в дела церкви президент Украины Петр Порошенко сообщил сроки проведения так называемого «объединительного собора».

Напомним, Константинополь признал неканоническую структуру на Украине, поддержав церковный раскол в стране.