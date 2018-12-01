Туристка сняла на видео в ЮАР сцену из «Короля льва» с участием реальных зверей

Москва, 1 декабря. Студентка Эмбер Сомс во время посещения ЮАР сняла схватку львов и гиен, которая очень напоминает одну из сцен мультфильма «Король лев».

Туристка приехала в национальный парк Крюгера. Во время прогулки она сняла на видео момент, когда львы отбили нападение гиен от львицы.

Видео схватки между животными опубликовало Daily Mail. Журналисты обратили внимание, что происходящее напоминает сцену из мультфильма «Король Лев», когда львенка Симбу окружили гиены, но его папа Муфаса примчался и спас его.

Ранее студия Walt Disney опубликовала тизер к ремейку мультфильма «Король Лев». Трейлер киноадаптации знаменитого мультфильма установил новый рекорд по количеству просмотров в первые 24 часа. Ролик, выпущенный на официальном канале компании на YouTube, набрал за сутки более 224,6 миллиона просмотров по всему миру.