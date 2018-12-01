Путин: «Пенсии продолжат расти, это вопрос решенный». Россия за неделю. ФАН-ТВ

Украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды РФ Начнем с событий, которые произошли в акватории Черного моря. Три украинских военных корабля 25 ноября незаконно вошли в территориальные воды России, как итог, они задержаны. А все украинские моряки, нарушившие границу, арестованы на два месяца по решению крымских судов. Напомним, всего после неудачной провокации военно-морских сил Украины у берегов Крыма были задержаны 24 человека, среди которых, оказались двое сотрудников СБУ. Более подробно об инциденте в проливе и его последствиях расскажем завтра в специальном материале, посвященном главной теме недели.

Путин принял участие в форуме «Россия зовет!» Перейдем к другим новостям. На днях прошел ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет!», который посетил Владимир Путин. И сделал несколько заявлений — первое, Москва совместно с партнерами работает над созданием независимых от SWIFT платежных систем. Второе, то, что не Россия уходит от доллара, а именно доллар — от России. При этом те, кто уводит доллар от РФ, «стреляют себе не в ногу, а чуть выше». И третье, касаемо пенсий, они продолжат расти. Это вопрос решенный.

Путин одобрил обновленную Доктрину энергобезопасности РФ Уже не в рамках форума, Владимир Путин одобрил новую редакцию Доктрины энергетической безопасности России. Министр энергетики нашей страны Александр Новак рассказал, что ее обновление необходимо для импортозамещения важнейших технологий для ТЭК и оборудования в случае новых санкций против России. По словам главы Минэнерго, Доктрина направлена на защиту энергетической безопасности России.

Путин предложил отменить уголовное наказание за преступления небольшой тяжести И еще президент России предложил отменить уголовное наказание по ряду правонарушений небольшой тяжести, но при условии компенсации ущерба, конечно. Такой законопроект внесен в Госдуму. Согласно документу, например, виновные в невыплате зарплат, пенсий или стипендий могут быть освобождены от уголовной ответственности при условии, что правонарушение совершено впервые, а задолженность выплачена.

По 100 тысяч рублей за рождение первенца получат в Новгородской области Пока в Госдуме рассматривают инициативу, губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил выплачивать матерям в возрасте до 29 лет включительно сто тысяч рублей для матерей при рождении первого ребенка. Отметим, ранее в регионе был установлен региональный капитал «Семья», в размере 200 тысяч рублей, который выплачивался при рождении третьего и последующего детей. За время его действия рождаемость возросла. И поэтому губернатор предложил рассмотреть параметры продления действия данного закона.

На «Адмиралтейских верфях» горел строящийся ледокол Перенесемся в Северную столицу, где вечером во вторник на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» произошло возгорание. Борьба с огнем продолжалась несколько часов, в результате пострадали два человека. По данным пресс-службы «Адмиралтейских верфей», к возгоранию на строящемся ледоколе привело нарушение техники безопасности при выполнении работ. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», им занимается Следственный комитет. А ущерб оценили в 1,5 миллиона рублей.