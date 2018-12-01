«Кто царевну рассмешит»: под Тосно несколько тысяч человек могут остаться без отопления

В Тосненском районе Ленинградской области под грудами отчетов тихо тлеет скандал. Поселок Тельмана, стоящий на самой границе с Петербургом, в случае аварии на сетях имеет все шансы надолго остаться без тепла или превратиться в «долину вечных гейзеров». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Бесхозяйное хозяйство

Крайний срок паспортизации тепловых сетей перед началом отопительного сезона в Ленобласти истек 15 ноября. Правительство региона из областной казны и муниципальных бюджетов направило на подготовительные работы 2,5 млрд рублей.

К сожалению, результат достигнут не везде. Например, у жителей поселка Тельмана, где только по официальным данным проживает порядка 13 тысяч человек, есть все основания встречать зиму «в миноре».

Граждане забили тревогу еще в октябре, заметив, что при авариях на теплосетях последствия не устраняются по несколько дней. В морозы такое положение дел может оказаться опасным.

ФАН сделало соответствующий запрос в управление Ростехнадзора СЗФО. Из полученного ответа стало понятно, что проблема готовности поселения к отопительному сезону администрацией не решена. Причин не выдавать паспорт у Ростехнадзора оказалось сразу несколько, — и все они весьма веские.

Во-первых, управление отказалось подписывать документы на часть сетей, принадлежащих частному лицу.

Во-вторых, другая часть инженерных сооружений и вовсе оказалась бесхозяйной, не эксплуатируемой и не подготовленной к отопительному периоду, что также исключает возможность согласовать их готовность к зиме.

В-третьих, в штате МУП «Зеленый город», волей администрации поселка отвечающего за устранение аварий и эксплуатацию сетей, нет ни одного аттестованного технического работника. Статус теплосетевой организации предприятию также не присвоен. А это значит, что обслуживать сети по сути некому, что ставит под угрозу безопасность жителей в случае ЧП.

Но самое главное — магистральные и разводящие тепловые сети на территории поселка, от которых запитаны многоквартирные дома, не подготовлены к отопительному сезону, и полностью отсутствуют документы, которые бы подтверждали проведение на них ремонтных работ.

Третий лишний

Гарантирующим поставщиком тепла в поселке выступает котельная ГУП ТЭК, а обслуживающей организацией, которая должна отвечать за безопасность в случае аварии или ЧП, назначено МУП «Зеленый город» — предприятие, созданное по инициативе предыдущего совета депутатов муниципального образования. По замыслу народных избранников, МУП должно было помочь сэкономить бюджет при уборке территории и наведении красоты в поселке.

«У нас изначально были большие траты, поскольку со сторонними организациями заключать договоры на работы по благоустройству было дорого, — рассказал ФАН депутат МО Андрей Снетков. Поэтому мы решили создать для этих целей муниципальное предприятие. И никаких разговоров о том, чтобы передать им на баланс тепловые сети, не велось. По большому счету, МУП должно заключить договор со сторонней организацией на выполнение этих работ. Но насколько это эффективно — непонятно, как и то, зачем нужен новый вид обслуживания этих сетей. Тот, который был раньше, всех устраивал».

Впрочем, судя по происходящему, устраивала старая схема работы далеко не всех. В начале года в поселке сменился глава администрации, а в «Зеленом городе» — директор.

К слову, как сообщил ФАН источник, оба прописаны по одному и тому же адресу. По совместительству новый глава МУП «Зеленый город» Александр Сапрыкин является местным депутатом, а также одним из фигурантов судебного иска по подозрению в коррупции, поданного на днях губернатором Александром Дрозденко.

Так вот, именно его предприятию с 2018 года администрация поселка росчерком пера отдала теплосети — хотя в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении» в случае, если с момента ввода сооружений прошло более пяти лет, возможность передачи в эксплуатацию сетей теплоснабжения возможна только через заключение концессионного соглашения.

«ГУП ТЭК дает в трубы давление, и если там возник свищ, или «рвануло» участок, или еще что, — туда в авральном режиме должна прибежать теплосетевая организация, которой у нас нет, — рассказал ФАН один из жителей поселка, пожелавший остаться анонимным. Сейчас «Зеленый город» в таких случаях срочно ищет подрядчика. Подрядчик может согласиться, а может не согласиться, например, в лютый мороз. А заранее запланированных денег на эти работы, как и обязанности их производить, у организации нет. Прорывает между домами — и последствия устраняются по нескольку дней, мы сидим без тепла или без горячей воды. Зимой это может привести к тому, что дома просто вымерзнут».

Теплые друзья

Чтобы прояснить ситуацию, Федеральное агентство новостей одновременно с получением ответа от Ростехнадзора связалось с главой администрации поселка Тельмана Станиславом Приходько. Оказалось, что в его мире все выглядит совершенно иначе: там все замечания устранены, «Зеленый город» занесен в реестр теплосетевых организаций, а бесхозяйные сети выявлены самой администрацией.

В общем, Ростехнадзор и жители могут спать спокойно. Единственное, что мешает поселению подготовиться к отопительному сезону — это один из бывших глав поселка, Юрий Кваша. У которого и обнаружился совместно прописанный товарищ, имеющий отношение к теплу в домах: это то самое физическое лицо, в собственности которого оказались сети.

«Были замечания от Ростехнадзора, которые мы оперативно устранили, — сообщил Станислав Приходько в ответ на вопрос ФАН о причинах недопуска сетей к отопительному сезону. — Наше муниципальное предприятие занесено в реестр теплосетевых. Были технические вопросы по персоналу, которые мы оперативно решили. Также были вопросы, связанные с бесхозяйными сетями, но мы же их выявили, мы подали исковое заявление о признании их муниципальной собственностью. Сети бесхозяйные передали единой теплоснабжающей организации на обслуживание актом приема-передачи. Мы подписали соглашение, что в случае аварии или чрезвычайной ситуации мы сделаем это силами ГУП ТЭК. Для населения опасности нет. У нас действительно физическое лицо выкупило тепловые сети, оно прописано с бывшим главой поселения Квашой Юрием Николаевичем в одной квартире. Мы подали исковое заявление, чтобы обязать его предоставить документы, поскольку он не является и к нам не приходит. Будем действовать через суд. Для всей Ленобласти это нонсенс, но поскольку физлицо прописано в квартире обиженного бывшего главы… Кваша ходит и везде по доверенности пишет жалобы, пытаясь препятствовать подготовке к отопительному сезону».

Однако сам Юрий Кваша причиной происходящего считает внутренние тревоги нынешнего главы администрации, а также его «плохой литературный вкус».

«Он не сказал, что я убил Джона Кеннеди? — задал встречный вопрос Кваша. — Я не обращался по доверенности ни к Приходько, ни в администрацию. У человека фобия. Ему мерещится Кваша за каждым углом. У него образное мышление замкнуто на страхе. Что касается физлица, которому принадлежат сети, — это мой друг, бизнесмен Андрей Забродин. Он может покупать что хочет, он самостоятельный семейный человек. Жители оказались в опасности не из-за него, а из-за неготовности магистральных трубопроводов, отсутствия аттестованного персонала в виде сформированных диспетчерской и аварийной служб. И, судя по всему, у самого Приходько отсутствует соответствующая квалификация, чтобы адекватно, объективно оценить ситуацию и принять грамотное управленческое решение в соответствии с законом. Я бы просто посоветовал ему на ночь читать не «Мать» Горького, а закон о теплоснабжении и закон о концессии. Это должны быть его любимые настольные книги».

Со слов Юрия Кваши, участок теплосетей, ныне находящийся в собственности господина Забродина, раньше принадлежал ООО «СУ 326».

«Это управление неистово пыталось отдать их администрации, — заверил бывший глава. — Но администрация от такого подарка отказывалась, так что в итоге фирма продала сети частному лицу. Они обращались еще при предыдущем главе Тельмановского сельского поселения Алексее Воронине, но тогда сети не были разделены на участки до ввода в дом и от ввода в дом до первой задвижки — и Воронин сказал разделить эти сети. Пока «СУ 326» занимались разделом, Воронин перестал быть главой администрации. Когда дирекция фирмы вновь обратилась в администрацию с целью безвозмездной передачи сетей на баланс, им отказали. Так что они кинули клич: кто царевну рассмешит, тот на ней и женится. И продали эти сети покупателю, который решился их купить».

В общем, как бы ни забавно выглядели «теплые истории» поселка Тельмана, по итогу всех этих пертурбаций поселение встречает зиму с колоссальным количеством нарушений, о чем уведомлен Ростехнадзор. Безопасность граждан остается под угрозой, так что Федеральное агентство новостей продолжит следить за этой историей.