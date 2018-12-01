Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Порошенко назвал сроки проведения «объединительного собора» на Украине

42
0 Оставить комментарий

Порошенко назвал сроки проведения «объединительного собора» на Украине

Москва, 1 декабря. Президент Украины Петр Порошенко назвал сроки проведения так называемого «объединительного собора» православной церкви на Украине, сообщили в пресс-службе администрации президента.

Несмотря на то, что Порошенко обещал не вмешиваться в дела церкви на Украине, власти страны делают это регулярно. Так, на сайте главы государства появились сроки проведения «объединительного собора». 

«Могу сказать, что он будет в середине декабря, — говорится в сообщении пресс-службы президента, — а может, и в первой половине декабря».

Порошенко добавил, что точную дату проведения собора объявит константинопольский патриарх.

Порошенко назвал сроки проведения «объединительного собора» на Украине

Любопытно, что это сообщение опубликовано в двух версиях — на украинском и английском языках. Русской версии обращения Порошенко не существует. Кроме того, на сайте президента Украины можно найти видеоролик с соответствующим выступлением Порошенко.

Напомним, ранее Константинополь признал неканоническую структуру на Украине, поддержав церковный раскол в стране. После этого Минюст страны лишил каноническую Украинскую православную церковь права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве, а Верховная рада передала Константинополю Андреевскую церковь.

Украинские власти и неканоническая церковь рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя.

 

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.