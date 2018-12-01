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Опубликован топ-10 самых популярных универсалов в России

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Опубликован топ-10 самых популярных универсалов в России

Москва, 1 декабря. Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали 10 самых популярных на российском рынке универсалов. Возглавила рейтинг отечественная LADA 2104.

При составлении списка специалисты учитывали только автомобили с классическим типом кузова «универсал». Всего, по данным аналитиков, сегодня в России насчитывается около трех миллионов таких машин, что составляет 7% российского парка легковых автомобилей.

Опубликован топ-10 самых популярных универсалов в России

Как выяснилось, самым распространенным в России универсалом является LADA 2104. На данный момент в России используется 570, 6 тысячи машин данной модели. Ниже в рейтинге расположились три других вазовских универсала — Kalina (356 тысяч), Largus (242,5 тысячи машин) и «одиннадцатая» модель (222,9 тысячи).

Топ-5 замкнула японская Toyota Corolla (130,7 тысячи автомобилей). Шестое место занял Volkswagen Passat (91,1 тысячи). Также в список 10 самых популярных универсалов попали KIA Ceed (88 тысяч), Toyota Caldina (85,9 тысячи машин.) и Ford Focus (82,3 тысячи машин).

Автор: Василий Котов
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