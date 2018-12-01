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Порошенко рассказал, какую минимальную зарплату желает украинцам

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Порошенко рассказал, какую минимальную зарплату желает украинцам

Киев, 1 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что минимальная зарплата на Украине должна составлять более пяти тысяч гривен.

По словам Порошенко, в прошедшем году власти Украины подняли минимальную заработную плату якобы в два раза. Президент заверил, что в следующем году этот показатель будет увеличен до 4173 гривен.

«И этого недостаточно, — добавил глава Украины, — ведь минимальная зарплата должна быть более 5000 гривен».

При этом Порошенко добавил, что минимальная заработная плата на Украине должна составлять порядка 600–700 долларов в месяцев, чтобы жители страны прекратили массово эмигрировать в другие страны.

Порошенко рассказал, какую минимальную зарплату желает украинцам

Ранее лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко указала на миллионы украинцев, которые сбегают из страны за рубеж. Происходящее она назвала «массовым и паническим побегом».

Автор: Катерина Иванова
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