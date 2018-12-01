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Обновленная российская противоракета успешно прошла испытания — Минобороны РФ

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Обновленная российская противоракета успешно прошла испытания — Минобороны РФ

Москва, 1 декабря. Обновленная российская ракета системы ПРО успешно прошла испытания и с заданной точностью поразила условную цель. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Пуск модернизированной ракеты был произведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ успешно проведен очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны», — уточняется в сообщении оборонного ведомства.

По словам командира соединения ПРО Сергея Грабчука, новая противоракета подтвердила заложенные характеристики и «успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Обновленная ракета российской системы ПРО проходила испытательные пуски в феврале, апреле июле и августе этого года.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео запуска крылатой ракеты из комплекса «Уран», который был установлен на корвете «Громкий». В ведомстве уточнили, что ракета успешно поразила надводную мишень на расстоянии 40 километров.

Автор: Василий Котов
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