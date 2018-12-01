Пассажирский самолет потерял обшивку двигателя и экстренно сел в США

Москва, 1 декабря. Пассажирский самолет, на борту которого находилось 177 человек, совершил экстренную посадку в США после того, как с двигателя слетела обшивка, передает USA Today.

Как уточняет издание, самолет Airbus 320 авиакомпании Frontier Airlines накануне около 07.00 утра по местному времени (18.00 по Москве) вылетел из Лас-Вегаса в Тампу. Однако через несколько минут после взлета от двигателя начала отходить обшивка.

Неполадку заметили пассажиры самолета и сообщили о ней бортпроводникам. Экипаж самолета принял решение об экстренной посадке. Самолет вернулся в Лас-Вегас, пострадавших в результате инцидента нет.

В авиакомпании уточнили, что посадка прошла успешно, двигатель функционировал в штатном режиме.