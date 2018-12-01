Российский Дед Мороз — почетный серебряный волонтер страны. ФАН-ТВ

В Москве в информагентстве ТАСС прошла встреча с Дедом Морозом. Главными зрителями, конечно же, стали дети, но и каждый взрослый почувствовал себя ребенком, когда в зал вошел главный волшебник страны. Дед Мороз рассказал, что интересует почти любого: где берет подарки, какие желания исполняет и что делать, чтобы новогодние мечты точно исполнились.

«Друзья мои, если вы о чем-то мечтаете, то у вас есть два варианта: либо это сбудется, либо нет. Но если вы не мечтаете, то это не сбудется точно. Любое исполнение желаний начинается с мечты. Если есть у вас мечта, если вы что-то хотите и это что-то доброе, то я обязательно помогу вашему желанию осуществиться своей волшебной властью», — сказал российский Дед Мороз.

Невозможно было не заметить костюм Деда Мороза. Шуба «Лунное Сияние» была изготовлена специально для церемонии открытия резиденции в Олимпийском парке в Сочи. Дед Мороз поделился, что такой костюм надел неспроста — он является почетным серебряным волонтером страны и в ближайшее время встретится с российскими добровольцами. Также Дед Мороз побывает в каждом уголке России, а 1 декабря он посетит Московский зоопарк.

Помимо Деда Мороза на встрече присутствовали символы грядущего года — поросята, которых сопровождала Ксения Ремизова, руководитель московского театра и клуба владельцев мини-пигов. Ксения рассказала, что свинья — это интеллектуальное и хитрое животное, которое знает, так что с ними лучше быть поаккуратнее.

Дети и взрослые охотно задавали свои вопросы Деду Морозу. Маленьких зрителей в основном интересовала жизнь дедушки: что он ест, как успевает всех поздравить, когда отдыхает и бывает ли на море. Взрослые же задавали более серьезные вопросы, например, «что такое счастье?»