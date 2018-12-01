Вашингтон, 1 декабря. Американские власти хотят ввести жесткие санкции за помощь сирийским властям. Принять соответствующий законопроект призывает членов Сената Конгресса США Белый дом.

Согласно документу, ограничения планируется ввести в отношении Центробанка Сирии и поддерживающих Дамаск лиц и организаций. В опубликованном накануне на сайте Белого дома заявлении утверждается, что такие меры якобы создадут дополнительный рычаг давления для «деэскалации военного конфликта».

«Этот законопроект позволит использовать дополнительный рычаг давления, чтобы добиться целей США по деэскалации военного конфликта, поддержать мирный процесс под эгидой ООН и осуществить передачу власти в Сирии к правительству», — говорится в заявлении.

Уточняется, что правительство, которое получит власть, должно уважать волю сирийских граждан, закон и права человека, а также должно мирно сосуществовать с соседями в регионе. Белый дом подчеркнул, что законопроект станет инструментом для того, чтобы отрезать сирийское правительство от международной финансовой системы и заблокировать любую поддержку Дамаска.

Законопроект был представлен в марте 2017 года в Палате представителей демократом Элиотом Энгелом. В настоящее время документ находится на рассмотрении в Сенате. Он предполагает рестрикции как в отношении сирийского правительства, так и в отношении лиц, организаций и стран, поддерживающих Дамаск и занимающих позицию Сирии, России и Ирана.

На данный момент законопроект утвержден комитетом Палаты представителей по иностранным делам, полным составом нижней палаты Конгресса и комитетом по иностранным делам Сената. Документ вынесен на голосование полного состава верхней палаты.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Как неоднократно обращал внимание Дамаск, военные США и возглавляемой Штатами международной коалиции находятся на территории САР незаконно. Вашингтон объясняет свое присутствие в Сирии стремлением урегулировать конфликт и ликвидировать террористов, однако на деле США имеют в САР собственные интересы и стремятся свергнуть правительство Башара Асада. Кроме того, американскую сторону неоднократно уличали в пособничестве экстремистам в Сирии.