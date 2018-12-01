«Наихудший сценарий для Порошенко»: политолог объяснил, на что рассчитывал Киев в Азове

Киев, 1 декабря. Событий в Керченском проливе развиваются по наихудшему сценарию для Киева, заявил украинский политолог Ростислав Ищенко. Он объяснил, на что рассчитывал президент Украины Петр Порошенко и чего он хотел добиться провокацией в Черном море.

По словам Ищенко, в том случае, если бы российские пограничники не стали задерживать украинские корабли и дали им пройти через Керченский пролив, Порошенко заявил бы о «победе» над Россией и развернул широкую пропагандистскую кампанию.

«Тогда можно будет говорить: «Ну вот, мы победили, Крым наш, Керченский пролив наш, завтра и Кубань наша будет, и вообще все будет наше, потому что мы молодцы и мы герои», — объяснил эксперт в интервью интернет-изданию «Украина.ру».

В то же время, как считает Ищенко, для Порошенко был бы интересен и полностью противоположный вариант развития событий – погибшие украинские военные и потопленный флот.

Однако этого не произошло. Политолог подчеркнул, что сегодня ситуация в Азове идет по наихудшему для украинских властей пути: арестованные моряки дают показания, которые подтверждают, что инцидент был спланированной провокацией Киева.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу в Черном море и взяли курс на Керченский пролив, попутно они совершали опасные маневры. Требования российских пограничников украинские моряки игнорировали.

Чтобы задержать суда, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры. Как обращал внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию границы и не нарушали международного законодательства.

Украинские моряки были задержаны и доставлены из Симферополя в Москву. В настоящее время в СИЗО «Лефортово» находится 21 из 24 задержанных, еще трое моряков, которые были ранены, проходят лечение в тюремной больнице.