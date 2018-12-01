На Аляске введен режим ЧС из-за сильного землетрясения | 1 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации на Аляске После землетрясения на Аляске президент США Дональд Трамп утвердил введение в штате федерального режима чрезвычайной ситуации. Ранее губернатор Аляски Билл Уокер ввел режим ЧС на уровне штата, а Трамп пообещал оказать поддержку на федеральном уровне. Напомним, 30 ноября на Аляске произошла серия мощных подземных толчков магнитудой до 7, 2 балла. Повреждения получила инфраструктура самого крупного города штата — Анкориджа. Сведений о погибших и пострадавших в результате землетрясения пока нет.

В Раде считают, что российские женщины не менее опасны, чем мужчины Депутаты Верховной рады Украины предлагают запретить въезд на территорию страны российским женщинам вслед за мужчинами. Депутат Рады от партии «Народный фронт» Андрей Тетерук выступил с таким предложением. По его мнению, российские женщины представляют для Киева не меньшую опасность, чем мужчины, поскольку могут оказаться «шпионами». Напомним, что накануне на Украине приняли решение запретить въезд на территорию страны для мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, имеющих гражданство РФ, в очередной раз, мотивировав это «российской угрозой».

Жители Алеппо дали отпор протурецким боевикам В городе Аль-Баб, находящемся к северо-востоку от Алеппо, из-за очередных случаев грабежа домов мирного населения протурецкими радикалами вспыхнули вооруженные стычки между гражданскими лицами и боевиками. В ходе противостояния бандгруппы «Ахрар аш-Шам» понесли потери убитыми. Кроме того, пострадали несколько местных жителей. Несмотря на то, что район на северо-западе Алеппо был отбит у курдов в марте текущего года, они по-прежнему сохраняют присутствие в регионе в виде подпольных бандгрупп.