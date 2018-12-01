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На Марсе найден непонятный объект

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На Марсе найден непонятный объект

Москва, 1 декабря. Марсоход Curiosity обнаружил необычный блестящий объект, похожий на самородок.

Странный объект обнаружили на одном из снимков, полученных за последнее время с марсохода — об этом сообщают в NASA. Специалисты выдвигают версию, что находка может иметь немарсианское происхождение.

«Группа планирования полагает, что это может быть метеорит, потому что он блестит. Для установления его происхождения потребуется химический анализ», — рассказала доктор Сюзанна Швенцер.

Напомним, что Curiosity работает на поверхности Красной планеты уже шесть лет. Космический запуск в рамках миссии «Марсианская научная лаборатория» состоялся 26 ноября 2011 года, 6 августа 2012 года Curiosity осуществил мягкую посадку на поверхность Марса.

За истекший срок марсоход изрядно «потрепался» — на селфи, которые он делает время от времени, видно, что его корпус засыпан марсианским песком, в широких колесах имеются пробоины. Тем не менее, снабженный автономной энергетической установкой марсоход по-прежнему выполняет свои функции.  

Автор: Виталий Малясев
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