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Украинский замминистра напал на депутата Рады и разгромил телестудию

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Украинский замминистра напал на депутата Рады и разгромил телестудию

Киев, 1 декабря. Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак полез в драку в прямом эфире одного из телеканалов.

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в эфире телеканала «ZIK» заявил, что Россия «была не заинтересована в инциденте в Керченском проливе» и привел в качестве доказательства «срыв» двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина с руководителем США Дональдом Трампом, которая должна была состояться в рамках саммита G20.

Слова депутата настолько не понравились заместителю министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, что он вскочил с места и полез в драку, заодно сломав студийные декорации.

Грымчак, не реагируя на слова ведущей, призывавшей его к спокойствию, подошел к стойке, у которой стоял депутат и ударил по ней ногой, а та, в свою очередь, ощутимо ударила парламентария.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины незаконно вторглись в российские территориальные воды, после чего пограничники ФСБ РФ были вынуждены задержать их вместе с экипажами. В Кремле назвали действия Киева провокацией, а украинские власти заявили о «российской агрессии».

Автор: Виталий Малясев
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