Сирия: миссия ООН осудила обстрел в Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 1 декабря. Миссия ООН по наблюдению за ситуацией в Сирии выступила с осуждением обстрела, который произошел в четверг, 29 ноября, в Дейр-Эз-Зоре.

Заявление ООН опубликовано на гуманитарном портале ReliefWeb.int.

«Организация объединенных наций в Сирии решительно осуждает вчерашнюю атаку на совместную гуманитарную миссию в северо-востоке Сирии», — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что в результате обстрела был ранен гражданин Сирии — водитель одной из некоммерческих организаций Сирийской Арабской Республики.

«Нападения на работников сферы гуманитарной помощи — это нарушение Международного гуманитарного права, они серьезно влияют на способность гуманитарного сообщества оказывать жизненно необходимую помощь», — отмечают в ООН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 30 ноября в результате авиационного удара коалиции во главе с США в провинции Дейр-эз-Зор погибли более 30 мирных жителей, преимущественно женщин и детей.