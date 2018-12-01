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В Омской области устраняют последствия крупной железнодорожной аварии

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В Омской области устраняют последствия крупной железнодорожной аварии

Омск, 1 декабря. В результате аварии на Свердловской железной дороге сошли с рельсов более 70 и опрокинулись около 20 вагонов, в числе которых — нефтеналивные цистерны.

Как сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе Омской области, авария произошла ночью 1 декабря на 537 километре Свердловской железной дороги. С рельсов сошел военный грузовой состав.

«Сошел 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них пять вагонов - это цистерны с мазутом. Розлива нет, погибших и пострадавших нет», — сообщают в ЕДДС.

Причины происшествия пока неизвестны. На железнодорожной ветке, закрытой из-за аварии для проезда составов, открыто движение в одном направлении.

«Сейчас в одном направлении по четной стороне (движение — прим.ред.) возобновили, в сторону Тюмени ветка открыта. В другом направлении работает много единиц техники, там повреждены опоры, контактная сеть», — добавили в службе,

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в сентябре нынешнего года в Саратовской области с рельсов сошли три цистерны с нефтепродуктами.

Автор: Виталий Малясев
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