Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации на Аляске

Анкоридж, 1 декабря. После землетрясения на Аляске президент США Дональд Трамп утвердил введение в штате федерального режима чрезвычайной ситуации.

Ранее губернатор Аляски Билл Уокер ввел режим ЧС на уровне штата, а Трамп пообещал оказать поддержку на федеральном уровне.

«Трамп приказал предоставить штату федеральную помощь в дополнение к уже предпринимаемым усилиям государства и сил местного реагирования в связи со стихийным бедствием в районах, пострадавших от землетрясения 30 ноября», — рассказал Уокер.

Напомним, в пятницу, 30 ноября на Аляске произошла серия мощных подземных толчков магнитудой до 7,2 балла. Как сообщает «Газета.ру», повреждения получила инфраструктура самого крупного города штата — Анкориджа.

«Имеются значительные повреждения по всему Анкориджу. Многие дома и здания повреждены. Многие улицы и мосты перекрыты», — заявили в местной полиции.

Сведений о погибших и пострадавших в результате землетрясения пока нет.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, предыдущее мощное землетрясение произошло на Аляске в августе нынешнего года.