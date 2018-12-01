В Финляндии упрекнули россиян в отапливании квартир «без надобности»

Хельсинки, 1 декабря. Финский журналист Юсси Конттинен заявил, что жители России впустую тратят энергию, «отапливая квартиры и разъезжая на огромных джипах».

Юсси Конттинен упрекнул россиян в том, что они, по его мнению, они игнорируют проблемы, связанные с глобальным потеплением. Слова журналиста приводит издание Helsingin Sanomat.

«Россия - это парадокс в отношении изменения климата. В нефтяной стране граждане привыкли тратить энергию, обогревая свои квартиры без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах», — пишет журналист.

Конттинен рассказал, как два года назад общался с жителем Якутии, который пожаловался на потепление, несмотря на то, что на улице было -30. По словам сибиряка, раньше в это время года в их местах было -40.

Журналист сообщает, что к глобальному потеплению в России относятся «странным образом». В СМИ она упоминается лишь отчасти, а в школах, в политике и даже в научном сообществе ее, кажется, вообще не замечают.

Конттинен считает, что на Западе есть некая «теория заговора», связанная с тем, что Россия получает большие доходы от экспорта ископаемого топлива. Западные специалисты полагают, что в РФ планируют получить «выгоды от глобального потепления».

Ранее «Известия» рассказали о сообщении ООН, согласно которому концентрация углекислого газа в земной атмосфере достигла критического уровня, что будет иметь «все более разрушительные и необратимые последствия для жизни на Земле».