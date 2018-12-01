В Раде считают, что российские женщины не менее опасны, чем мужчины

Киев, 1 декабря. Депутаты Верховной рады Украины, охваченные шпиономанией, предлагают запретить въезд на территорию страны российским женщинам вслед за мужчинами.

Депутат Рады от партии «Народный фронт» Андрей Тетерук выступил с предложением о запрете въезда на Украину для женщин, имеющих гражданство РФ. Об этом бывший командир батальона «Миротворец» заявил в эфире телеканала «Прямой».

По мнению Тетерука, российские женщины представляют для Киева не меньшую опасность, чем мужчины, поскольку могут оказаться «шпионами».

«Мы были свидетелями, как в США были задержаны именно женщины, которые шпионили на Российскую Федерацию — это и Анна Чапман, и Мария Бутина. И они успешно выполняли свою деятельность, и я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин», — сообщил депутат.

Напомним, что накануне на Украине приняли решение запретить въезд на территорию страны для мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, имеющих гражданство РФ, в очередной раз мотивировав это «российской угрозой». По словам президента Украины Петра Порошенко, которые приводят «Известия», подобные меры вводятся, чтобы «не дать россиянам осуществить операции, которые они планировали еще с 2014 года».

Тетерук, в свою очередь, считает это решение «половинчатым». В условиях военного положения, введенного на Украине до 26 декабря, российские женщины, по его мнению, также должны лишиться возможности пересекать границу.

Отметим, что Тетерук является членом комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны и вполне вероятно, что он выражает не только личное мнение.

Очередной виток антироссийских настроений на Украине начался после того, как Киев совершил провокацию в Керченском проливе, когда три корабля украинских ВМС незаконно вторглись в территориальные воды РФ. Пограничники ФСБ России, сделав целый ряд предупреждений, были вынуждены задержать корабли вместе с экипажами. В Киеве сразу же заявили о «российской агрессии», после чего по решению Порошенко, поддержанному депутатами Рады, в ряде регионов страны было введено военное положение. Через несколько дней Порошенко сообщил, что въезд гражданам РФ мужского пола на территорию Украины запрещается на срок действия военного положения с целью воспрепятствовать формированию «российских частных армий».