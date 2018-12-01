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В автошколах РФ будут учить на права по новым правилам

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В автошколах РФ будут учить на права по новым правилам

Москва, 1 декабря. В России готовят проект по реформе экзамена на получение водительских прав, который сделает испытания более строгими.  

Проблемы с обучение практическому вождению планируют устранить с введением новых правил по сдаче экзамена на водительские права, поскольку сейчас, по мнению экспертов и представителей ГИБДД, бывшие курсанты автошкол выезжают на дороги недостаточно подготовленными.

Проект предусматривает разрешить обучающимся вождению выезжать на автомобильные магистрали, чтобы научиться ездить со скорость 100-110 километров в час. Напомним, в данный момент это запрещено Правилами дорожного движения.

«В Германии в обязательном порядке учат ездить на скорости, так как ученики должны уметь маневрировать и выполнять упражнения в реальных условиях. После вступления в силу проекта постановления такая же практика будет в российских автошколах», — сообщил руководитель «Гильдии автошкол» РФ Сергей Лобарев.

По словам эксперта, в данный момент в отечественных школах практике уделяется менее 20% от всего учебного времени, чего явно недостаточно.

Ранее «Известия» сообщали о том, что планируется ввести объединенный экзамен на права, вместо нынешнего деления на «площадку» и «город», что позволит значительно увеличить время проверки навыков водителя, поскольку сейчас вождение по городу не имеет нижней границы по времени и нередко длится 7-10 минут, за которые сложно оценить реальные умения будущего шофера.

Автор: Виталий Малясев
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