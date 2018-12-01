Сирия: около 30 выпускниц военной академии пополнят ряды САА

Дамаск, 1 декабря. В столице Сирийской Арабской Республики состоялся выпуск в женской военной академии — единственного учебного заведения в стране, где готовят женщин-офицеров.

По словам руководителя академии генерала Виктории Юсуф Ибрагим, выпускницы учебного заведения защищают Сирию с оружием в руках наравне с мужчинами. Девушки проходят обучение по нескольким специальностям, прежде всего — в сфере компьютерных технологий и связи.

«В этом году выпуск составил 30 девушек. После трех лет обучения в академии они освоили разные виды оружия, прошли серьезную физическую подготовку и скоро получат назначения в армию, где будут служить наравне с мужчинами», — сообщила генерал.

Выпускница 2018 года Уала аль-Ади рассказала, что приняла решение поступить в академию, когда в Сирии началась война.

«Я училась в университете на факультете биологии, но решила пойти в академию, чтобы вместе с мужчинами защищать страну от террористов», — пояснила девушка.

Сотрудники академии говорят, что во время войны боевики находились рядом с их зданием, но так и не решились штурмовать его, поскольку знали, что встретят сопротивление.

«Мы их не боялись. Наоборот, они боялись сразиться с нами и не отважились захватить академию, так как знали, что получат отпор», — рассказала лейтенант Нура Ибрагим.

После торжественной церемонии выпуска новоиспеченные офицеры получат кратковременный отпуск, после чего отправятся к местам назначения.

Как сообщают «Известия», в данный момент в учебном заведении обучаются около 80 курсанток.