Стало известно о реальном образовании нового главы Кадастровой палаты РФ

Москва, 1 декабря. В РЭУ им. Плеханова сообщили, что уроженец Таджикистана Парвиз Тухтасунов, возглавивший Кадастровую палату Росси, проучился в вузе всего девять месяцев.

Первоначально сообщалось, что вновь назначенный глава Кадастровой палаты имеет медицинское образование и получил в 2008 году диплом Академии им. Сеченова по специальности «Лечебное дело», что стало поводом для претензий о «непрофильности» подготовки Тухтасунова.

В Кадастровой палате это парировали тем фактом, что позднее руководитель прошел переподготовку, получив в 2017 году сразу два «профильных» диплома: Открытого института — Высшей профессиональной школы и РЭУ им. Плеханова.

Как сообщает «Лента.ру», «по странному стечению обстоятельств» Открытого института — Высшей профессиональной школы в данный момент вообще не существует — в сентябре 2017 года это частное учебное заведение лишилось аккредитации Рособрнадзора.

В РЭУ «следы» Тухтасунова также удалось отыскать лишь с большим трудом — выпускники-финансисты 2017 года ничего о нем не знают. На запрос журналистов в университете ответили, что руководитель Кадастровой палаты действительно учился у них, но отнюдь не по программе высшего образования, а на курсах переподготовки «Корпоративные финансы», которые длились девять месяцев.

Напомним, Министр экономического развития РФ Михаил Орешкин подписал приказ о назначении руководителем Кадастровой палаты России уроженца Республики Таджикистан Парвиза Тухтасунова 27 ноября. Кадровое решение вызвало немало вопросов, прежде всего, о компетентности Тухтасунова в той сфере, где ему предстоит работать.