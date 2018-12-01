«Прошел холодок»: дипломат объяснил, почему Путин и Трамп не поздоровались на саммите G20

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Дипломат Василий Корчмарь рассказал, что Керченская провокация Украины сыграла свою роль в охлаждении отношений между лидерами двух стран.

В ноябре текущего года в Париже в ходе мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны президент РФ Владимир Путин и руководитель США Дональд Трамп довольно тепло приветствовали друг друга.

«Наш президент подошёл, поприветствовал, похлопал по плечу, показал большой палец, это знак того, что предстоит встреча и он готов встретиться с Дональдом Трампом на любой площадке», — рассказал порталу «Life.ru» чрезвычайный и полномочный посланник второго класса в отставке Василий Корчмарь.

Менее чем через месяц на саммите «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе Путин и Трамп даже не поздоровались. По мнению дипломата, это само по себе — довольно серьезный знак. Напомним, ранее Дональд Трамп в последний момент сообщил об отмене двусторонней встречи с президентом РФ, которую стороны планировали провести в Аргентине.

«Жест значимый, между ними прошёл холодок. Это демонстрация того, что мы были настроены, мы готовились, в последнюю секунду пришла информация о том, что встреча не состоится», — пояснил Корчмарь.

Дипломат считает, что далеко не последнюю роль в этом сыграла провокация Украины в Керченском проливе, которая, по мнению Корчмаря, «была задумана с этой целью».

«Всё было сделано так, чтобы перед «двадцаткой» создать какой-то инцидент и попытаться предотвратить эту встречу. Что у них и получилось», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее «Известия» сообщили о том, что Трамп назвал свои отношения с Путиным «очень хорошими» и выразил надежду на скорую встречу.