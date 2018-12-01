Концепт сверхскоростного военного вертолета РФ показали на видео

Москва, 1 декабря. Телестудия Роскосмоса опубликовала фильм, в который попали кадры с концептом нового боевого российского вертолета.

«ЦАГИ 100 лет: Наука летать» — так называется новый документальный фильм Роскосмоса, посвященный вековому юбилею Центрального аэродинамического института имени Жуковского. Напомним, ЦАГИ — один из самых известных в мире авиационных научных центров, где со времен СССР испытываются самолеты, ракеты, вертолеты и космические корабли.

Фильм рассказывает не только об истории института, но и о проектах, над которыми работают в ЦАГИ в наши дни. Один из них — разработка нового российского сверхзвукового боевого вертолета, скорость которого может достигать 400 километров в час.

На кадрах из фильма зрителю демонстрируют 3D модель вертолета, созданного в конструкторском бюро Камова. Боевая машина имеет соосное расположение винтов (как и у Ка-52), а также две пары крыльев и шасси, которое прячется в фюзеляже вертолета.

Как сообщает «Газета.ру», первые изображения перспективного боевого вертолета появились в Сети в октябре нынешнего года. Отмечается, что его испытания в воздухе могут начаться через 5-7 лет.