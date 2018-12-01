Песков рассказал об обращении бывшего адвоката Трампа в Кремль

Буэнос-Айрес, 1 декабря. По словам Дмитрия Пескова, экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн обращался к российским властям с предложением по строительству в Москве небоскреба «Трамп-тауэр», после чего пропал.

Ранее издание Washington Post рассказало, что Коэн связывался с Песковым по электронной почте, но не получил ответа от российских властей. Адвокат просил рассмотреть предложение по строительству в столице РФ так называемой «БашниТрампа». В четверг, 29 ноября, в американском суде Коэн заявил, что солгал конгрессу США о проекте Трампа, который, на самом деле, он все-таки обсуждал с Кремлем.

«Адрес моей электронной почты указан на интернет-сайте, и каждую неделю мы получаем десятки обращений и от предпринимателей, и от желающих принять участие в Питерском форуме», — сообщил Песков.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ, Коэну объяснили, что администрация руководителя страны не занимается вопросами строительства, и перенаправили адвоката на Петербургский экономический форум, после чего адвокат и его партнеры больше не давали о себе знать.

«Газета.ру», пишет, что Песков продемонстрировал журналистам несколько электронных писем, которые получил по теме строительства и добавил, что признания Коэна во лжи «должен комментировать священник».