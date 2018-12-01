Украина может закрыть порты для судов РФ — Климкин

Киев, 1 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев рассматривает возможность закрыть доступ российских судов в ряд украинских портов из-за инцидента в Керченском проливе.

Соответствующее решение Киев рассматривает со своими международными партнерами, сообщил Климкин в эфире телеканала «Интер».

«Одна из идей, о которых мы говорим: не запускать российские суда в некоторые порты, или пускать не все и ограничить все контакты, которые в принципе возможны», — заявил руководитель украинского МИД.

Климкин добавил, что это лишь одна из мер, которые обсуждаются в Киеве, и выразил надежду, что зарубежные партнеры Украины усилят антироссийские санкции.

Как отметил политик, вариантов санкций несколько, и далеко не все из них носят экономический характер. По его словам, работа продолжается, но о конкретных сроках введения конкретных мер в отношении России он пока ничего сказать не может.

Напомним, отношения РФ и Украины обострились после того, как в Керченском проливе были задержаны три корабля ВМСУ, незаконно вторгшихся в российские территориальные воды. Пограничники ФСБ РФ сделали целый ряд предупреждений, и, не добившись никакой реакции, были вынуждены задержать корабли вместе с их экипажами. Как выяснилось впоследствии, и это подтверждено доказательствами, обнаруженными на борту задержанных кораблей, вторжение было запланированным, а в составе экипажей, помимо моряков, находились сотрудники украинских спецслужб. Два бронекатера и буксир военно-морских сил Украины были доставлены в российский порт Керчь. Позднее украинские военные моряки были арестованы на 60 суток за незаконное пересечение государственной границы РФ. В Кремле назвали действия Киева «намеренной провокацией».

Власти Украины в ответ незамедлительно обвинили Кремль в «агрессии», после чего ввели военное положение в ряде регионов страны, а накануне запретили въезд на украинскую территорию всем гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Как сообщают «Известия», в Верховной раде Украины рассматривают возможность введения запрета на въезд в страну и женщинам с российским паспортом.