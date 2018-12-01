«Мы не создали ни нормального флота, ни авиации»: депутат Рады раскритиковал боеготовность Украины

Киев, 1 декабря. Депутат Верховной рады Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил Киев в неспособности создать «нормальную» армию и обмане жителей страны.

Обвинения прозвучали в адрес украинских властей в эфире телеканала «1+1» после записи ток-шоу «Право на власть», когда Ляшко вступил в словесную перепалку со своим оппонентом, руководителем парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Артуром Герасимовым.

«Очень плохая власть у нас сегодня. Они не несут ответственности перед украинцами. Более того, они обманывают людей. Говорят, у нас лучшая армия? Но Пашинский признает, что у нас нет Военно-морского флота и авиации. А что вы делали четыре года? Для чего вы покупаете у президентского завода катера, которые неспособны не то что защитить порты и море, а сами себя неспособны защитить? Зато по космическим ценам у Порошенко покупаются катера», — заявил Ляшко.

В ответ на это Герасимов порекомендовал руководителю Радикальной партии «не разгонять панику».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко преподнес ввод в строй бронекатеров ВМСУ как новое слово в тактике военно-морского флота страны. Планировалось, что корабли будут использовать памятный еще со времен гитлеровской Германии прием «волчья стая» — нападать на противника «кучей», не давая ему сосредоточиться на какой-то одной цели.

Стоит отметить, что бронекатера были построены на бюджетные средства на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском», одним из опосредованных собственников которого является никто иной, как сам Петр Порошенко.

Боевую эффективность катеров военные эксперты подвергли сомнению практически сразу. Во-первых, изначально в рамках этого проекта строились корабли, предназначенные для рек и прибрежных вод, но никак для открытого моря. Во-вторых, максимум, на что они способны — действовать против контрабандистов или рыбаков, занимающихся нелегальным промыслом, поскольку в бою с серьезным противником их шансы практически равны нулю.

Как выяснилось в ходе инцидента в Керченском проливе, украинские судостроители, скорее всего, еще и сэкономили на катерах ВМСУ. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко обратил внимание, что пробоина на рубке одного из бронекатеров, полученная от попадания снаряда российских пограничников, имеет рваный характер, а вокруг нее отсутствуют следы осколков и пожара, что может свидетельствовать о том, что удар был нанесен артиллерийским снарядом с твердым сердечником, который не содержит взрывчатого вещества.

«А если от болванки якобы «бронированный» катер получил такую пробоину, это говорит только об одном — никакой брони у катеров проекта «Гюрза» нет. Они только называются «бронекатера», — сделал вывод эксперт.

Примерно такая же ситуация и в военной авиации Украины, являющейся, по сути, наследством СССР, поскольку Киев в этой области за несколько десятилетий не добился сколько-либо существенных успехов.

Можно, конечно, понадеяться на профессионализм украинских «летунов», но и к ним немало вопросов — стоит вспомнить, к примеру, крушение истребителя Су-27 ВВС Украины, которое произошло в октябре нынешнего года. Полностью исправный, по данным генштаба ВСУ, самолет, неожиданно разбился в ходе совместных учений Украины и НАТО. Тогда погибли два человека — пилот истребителя Иван Петренко со стажем более 25 лет, а также американский летчик, который находился на борту.