«Проект должен быть реализован»: Новак рассказал о рисках «Северного потока-2» из-за Украины

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что реализация проекта «Северный поток-2» касается безопасности жителей ЕС и должен быть завершен, несмотря на обострение отношений РФ и Украины.

Соответствующее заявление министр сделал на саммите «большой двадцатки», который проходит в эти дни в Буэнос-Айресе, отвечая на вопрос журналистов о том, не повредит ли «Северному потоку-2» рост напряженности между Россией и Украиной.

«Проект выгоден европейским потребителям и Европе в целом, он должен быть реализован как перспективный проект в будущем для обеспечения безопасности европейских потребителей», — сообщил Новак.

Ранее в Берлине заявили, что реализацию проекта «Северный поток-2» в Германии не связывают с российско-украинскими отношениями. Как подчеркнул министр экономики ФРГ Петер Алтьтмайер, «это два отдельных вопроса» — его слова приводит «Газета.ру».

Напомним, в рамках «Северного потока-2» планируется строительство двух нитей газопровода из России по дну Балтийского моря до побережья Германии. Мощность нового газопровода должна составить около 55 млрд кубометров газа в год. Срок реализации проекта — до конца 2019 года.