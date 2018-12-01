Песков рассказал об условии встречи Путина с Трампом

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Встречу лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно планировать лишь при обоюдном намерении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, чем дольше не обсуждаются масштабные вопросы, накопившиеся между двумя странами, тем больше напряженности возникает в отношениях между ними.

Тем временем, подготовка к встрече на высшем уровне может начаться лишь усилиями обеих сторон.

«Встречу с Трампом можно планировать с двух сторон, ее невозможно планировать с одной стороны», — заявил Песков.

Напомним, встреча Путина и Трампа, которую планировалось провести в рамках саммита G20, стартовавшего в Буэнос-Айресе, была отменена по инициативе Вашингтона. Как подчеркнул Трамп, это решение было принято после того, как он ознакомился с документами по инциденту в Керченском проливе.

Ранее двусторонняя встреча лидеров РФ и США была отменена по просьбе властей Франции — она должна была пройти в ноябре в Париже в ходе мероприятий, посвященных празднованию 100-летия окончания Первой мировой войны.