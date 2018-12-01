Сирия итоги недели 25 ноября – 1 декабря: химатака в Алеппо, ИГИЛ готовит провокацию в Дейр-эз-Зоре

Химатака в Алеппо На этой неделе террористы, занимающие территории Идлибской зоны деэскалации пошли на беспрецедентные меры, применив химическое оружие против мирных жителей Алеппо. Как сообщили местные источники, в ночь на 25 ноября террористы, удерживающие населенный пункт Аль-Бурайкат, выпустили снаряды с хлором по подконтрольным официальному Дамаску районам Аль-Халидия и Аз-Захра, а также улице Нил. Число пострадавших от примененных боевиками боевых отравляющих веществ росло в течение всех выходных и, по последним данным, достигло 107 человек, среди которых есть женщины и дети. Поступавшие в больницы люди испытывали удушье и другие типичные для отравлений симптомы. Районы, которые подверглись обстрелу боевиков снарядами с отравляющими веществами, посетили российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), о чем сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что российские специалисты подтвердили факт использования боевиками запрещенного химического оружия.

ВКС РФ ответили боевикам за обстрел Алеппо Вслед за атакой, на головы боевиков обрушилось возмездие в лице российской авиации. Как сообщил Игорь Конашенков, средствами разведки российской группировки войск в САР были выявлены огневые средства, из которых боевики нанесли удары по мирному населению города Алеппо. Кроме того, разведка установила, что отравляющие вещества подготовлены были и к повторному использованию. В тот же день Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по позициям террористов в районе Аль-Бурайкат, из которого велся обстрел Алеппо. Представитель оборонного ведомства добавил, что в результате авиаударов огневые средства боевиков были уничтожены.

Бои под Дейр-эз-Зором Тем временем, ситуация на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор рискует выйти из-под контроля курдских отрядов «Демократических сил Сирии» и международной коалиции во главе с США. Террористы «Исламского государства» предприняли успешную попытку наступления и продвинулись к северу от Хаджина, заняв на какое-то время населенный пункт Аль-Бахра. По информации боевиков, более тридцати двух бойцов SDF были убиты, и еще несколько — попали в плен. Кроме этого, террористами были захвачены бронетранспортер «Хамви» и оружие курдов. В тот же день спикер «Демократических сил Сирии» Мустафа Бали заявил, что курдским вооруженным формированиям, поддерживаемым США, удалось отразить нападение «Исламского государства» на Аль-Бахру и Харанидж. Тем не менее, сразу несколько источников опровергли заявления Бали, сказав, что «Исламское государство» добровольно покинуло Аль-Бахру.

ИГИЛ готовят химоружие для провокаций По последним данным, обстановка на левом берегу Евфрата продолжает оставаться крайне напряженной. Террористы ИГИЛ готовят большую провокацию как против курдских отрядов, так и против правительственных сил Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, боевики организовали производство мин с отравляющими веществами в населенном пункте Эль-Кишма в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В здании городской больницы террористы ИГ, прошедшие специальную подготовку за рубежом, делают самодельные минометные боеприпасы с последующей начинкой их боевыми отравляющими веществами. Минобороны отмечает, что боеприпасы предназначены для обстрела позиций курдских отрядов, которые при поддержке США ведут боевые действия протии террористов в городе Хаджин. При этом, планируется удар с направления, где расположены правительственные силы САР – для того, чтобы спровоцировать авиаудары международной коалиции по армейским позициям. Российское военное ведомство сообщило, что в провинцию Дейр-эз-Зор уже направлен комплекс радиационной, химической и биологической разведки для своевременного выявления угрозы химической атаки.

Наблюдательные пункты США Соединенные Штаты, тем временем, заявили о том, что планируют установить наблюдательные пункты на сирийско-турецкой границе на северо-востоке Сирии. Об этом заявил представитель международной коалиции во главе с США полковник Шон Райан. По его словам, американские военные создают наблюдательные пункты, чтобы отрезать пути отступления боевикам ИГИЛ, которые, по его словам, могут пытаться бежать в Турцию через север. Эксперты и местные источники предполагают, что такими действиями США на самом деле пытаются обезопасить союзные курдские отряды от возможной операции Вооруженных Сил Турции. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена провести масштабную операцию против курдов на севере Сирии.

11-й раунд переговоров в Астане 28 и 29 ноября в столице Казахстана Астане прошел 11-й раунд переговоров по Сирии, на котором встретились представители стран-гарантов урегулирования конфликта в арабской республике — России, Турции и Ирана, а также делегации от международных посредников и сирийской «умеренной» оппозиции. В финальном документе стороны вновь выразили приверженность суверенитету и независимости САР. Отталкиваясь от этого ключевого положения, они выразили решимость противостоять всем сепаратистским планам, направленным на подрыв территориальной целостности и суверенитета Сирии», а также любым попыткам внешних сил и их союзников сформировать новые реалии в регионе, прикрываясь борьбой с террористами. Одной из ключевых тем по-прежнему остается Идлиб. Ситуация на северо-западе страны вызвала обеспокоенность стран-гарантов, однако все они подтвердили готовность реализовывать договоренности о деэскалации региона, несмотря на регулярные нарушения боевиками установленного режима прекращения огня. Страны-гаранты также призвали все группы вооруженной оппозиции целиком отмежеваться от террористических организаций, как в Идлибе, так и в других частях Сирии. Кроме того, Москва, Анкара и Тегеран в совместном заявлении решительно судили использование террористами боевых химических веществ в Сирии, потребовав, чтобы члены Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) провели тщательное и объективное расследование.

Воздушный бой в небе над Дамаском К концу недели израильские военные вновь решились на атаку сирийской территории. Как сообщили местные источники, в ночь на 30 ноября Израиль атаковал целый ряд военных объектов иранских и проиранских вооруженных сил, находящихся в Сирии в рамках помощи законному правительству. В ответ сирийские средства ПВО успешно отразили атаку, сбив несколько израильских ракет. В отражении ракетной атаки принимали участие ЗРПК «Панцирь-С1» сирийских ПВО. Данная атака стала первым задокументированным случаем израильской агрессии после сентябрьского инцидента, когда сирийские ПВО по ошибке сбили российский самолет Ил-20, ставший «живым щитом» для израильских ВВС. Согласно первым сообщениям, сирийские ПВО смогли сбить один из самолетов ВВС Израиля при помощи недавно поставленных Россией зенитно-ракетных комплексов С-300, однако позднее эта информация не подтвердилась.