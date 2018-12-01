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Закрытое заседание G20 состоялось в Аргентине — Кремль

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Закрытое заседание G20 состоялось в Аргентине — Кремль

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Закрытое заседание участников саммита «Большой двадцатки» состоялось в Буэнос-Айресе. Об этом сообщается на сайте президента России.

Отмечается, что на заседании обсуждались вопросы устойчивого развития на перспективу ближайших десяти лет. Дискуссия развернулась также вокруг глобальных изменений климата, помощи африканского населения и ходу выполнения Парижского соглашения.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Аргентину для участия в саммите «Большой двадцатки». Его тепло встретили постояльцы отеля.

Также стало известно, что встреча глав США и России в Буэнос-Айресе не состоится в свете провокации ВМС Украины в Керченском проливе. Петр Порошенко назвал поступок Дональда Трампа «достойным великого лидера».

Сам Трамп заявил, что с Путиным у него сложились хорошие отношения.

Автор: Сергей Свазовский
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