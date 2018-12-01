«You are number one!»: Путина тепло встретили в отеле Буэнос-Айреса

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Президент России Владимир Путин был доброжелательно встречен в отеле Буэнос-Айреса. Российский лидер прибыл в столицу Аргентины для участия в саммите «Большой двадцатки».

В вестибюле в ожидании высокого гостя собрались многие постояльцы. Один из них при виде главы России крикнул: «You are number one!» (рус.: «Ты — номер один!» — прим. ФАН) Путин улыбнулся в ответ.

Ранее стало известно, что встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в столице Аргентины не состоится. В Белом доме связали это обстоятельство с провокацией ВМС Украины в Керченском проливе.

Дмитрий Песков отметил, что срыв встречи Путина с Трампом создает напряжение. В свою очередь, Порошенко назвал решение Трампа «поступком великого лидера». Об этом писала RT.

Сам же Трамп заявил, что с Путиным его связывают хорошие отношения. Американский лидер выразил надежду на скорую встречу.