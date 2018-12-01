Трамп заявил, что у него с Путиным хорошие отношения

Вашингтон, 1 декабря. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что с российским коллегой Владимиром Путиным у него сложились хорошие отношения. Американский лидер также выразил надежду на скорую встречу с главой России.

«Я встречусь с ним (с Путиным — прим. ФАН) Я думаю, что у нас очень хорошие отношения. Я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными», — сказал Трамп.

Следует отметить, что Трамп и Путин могли встретиться на полях саммита «Большой двадцатки» в аргентинском Буэнос-Айресе. Но по инициативе США встреча была отменена. Белый дом связал свое решение с провокацией ВМС Украины в Керченском проливе.

В Кремле отметили, что сложившая ситуация влечет за собой напряженность в международных отношениях. На сайте администрации президента РФ также сообщили о возможной встрече Путина с Эрдоганом.