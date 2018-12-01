Адвокат Кокорина заявила о новых обстоятельствах в деле об избиении

Москва, 1 декабря. Адвокат Татьяна Стукалова заявила о новых обстоятельствах в деле об избиении людей футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

По словам юриста, новые факты стали известны после проведения ряда следственных действий и просмотра полной записи инцидентов при участии Кокорина и Мамаева. Стукалова выразила надежду, что футболистов выпустят на свободу.

«Ребят необходимо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования», — заключила адвокат.

Она не уточнила, какие именно обстоятельства были выявлены, сославшись на тайну следствия.

5 декабря суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения в отношении Кокорина и Мамаева.

Ранее Газета.ru рассказывала о подробностях жизни Кокорина и Мамаева в СИЗО.