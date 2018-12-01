Путин и Эрдоган могут встретиться на полях саммита G-20 в Аргентине

Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Об этом сообщил источник в министерстве иностранных дел России.

Отмечается, что возможность для диалога открылась после отказа президента США Дональда Трампа от встречи с Путиным. Белый дом связал свое решение с провокацией ВМС Украины в Керченском проливе.

«У нас есть договоренности провести встречу с Эрдоганом​​​. В то время, которое освободилось после отказа Трампа», — цитирует РИА Новости.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его связывают с Путиным хорошие отношения. Американский лидер выразил надежду, что в скором будущем ему удастся провести встречу с главой России.

Дмитрий Песков негативно оценил срыв встречи Трампа с Путиным.