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Российские и египетские дипломаты обсудили ситуацию в Африке и на Ближнем Востоке

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Российские и египетские дипломаты обсудили ситуацию в Африке и на Ближнем Востоке

Москва, 30 ноября. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с послом Египта в Москве Ихабом Насром. Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

Уточняется, что встреча прошла в столице России по просьбе посла африканского государства. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, предметом обсуждения стали вопросы двустороннего сотрудничества России и Египта.

Накануне российский посол поделился подробностями визита в министерство иностранных дел Эстонии. Об этом писала RT.

Кроме того, ранее сообщалось о встрече Михаила Богданова с дипломатами из Судана. В ходе дискуссии обсуждалась африканская проблематика и сотрудничество России с Суданом.

Автор: Сергей Свазовский
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