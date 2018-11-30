Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Глава СПЧ попросил омбудсмена Украины повлиять на запрет на въезд мужчинам из России

118
0 Оставить комментарий

Глава СПЧ попросил омбудсмена Украины повлиять на запрет на въезд мужчинам из России

Москва, 30 ноября. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обратился к уполномоченного Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой повлиять на запрет на въезд мужчинам из России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте СПЧ России.

Федотов подчеркнул, что речь идет о грубом нарушении прав человека киевскими властями. Следует отметить, что президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил о запрете на въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

«Прошу Вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, использовать ваши полномочия главного защитника прав человека в Украине для пересмотра этого запрета», — указано в заявлении СПЧ.

Накануне Мария Захарова отметила, что решение киевских властей о запрете на въезд россиян мужского пола является типичным предвыборным ходом украинских политиков. Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.