Глава СПЧ попросил омбудсмена Украины повлиять на запрет на въезд мужчинам из России

Москва, 30 ноября. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обратился к уполномоченного Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой повлиять на запрет на въезд мужчинам из России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте СПЧ России.

Федотов подчеркнул, что речь идет о грубом нарушении прав человека киевскими властями. Следует отметить, что президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил о запрете на въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

«Прошу Вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, использовать ваши полномочия главного защитника прав человека в Украине для пересмотра этого запрета», — указано в заявлении СПЧ.

Накануне Мария Захарова отметила, что решение киевских властей о запрете на въезд россиян мужского пола является типичным предвыборным ходом украинских политиков. Об этом писала RT.