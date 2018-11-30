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Пентагон хочет заблокировать поставки F-35, если Турция не откажется от С-400

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Пентагон хочет заблокировать поставки F-35, если Турция не откажется от С-400

Вашингтон, 30 ноября. Пентагон рекомендовал заблокировать поставки F-35 для Турции, если Анкара не откажется от закупок зенитно-ракетных комплексов С-400 у России. Об этом сообщает Anadolu.

Издание ссылается на доклад американского военного ведомства, сделанный в Конгрессе США. Документ содержит рекомендацию о прекращении сотрудничества с Турцией по программе разработки F-35 под эгидой США, если Анкара не откажется от закупок ЗРК С-400. Anadolu напоминает, что Турция стала участницей программы в 2002 году.

Ранее стало известно о возможном частичном снятии американских санкций с Турции в связи с освобождением пастора Эндрю Брансона. Об этом писала Газета.ru.

Также сообщалось, что турецкие и американские дипломаты обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Турецкая сторона выразила опасения в связи поддержкой отрядов курдов американцами.

Автор: Сергей Свазовский
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