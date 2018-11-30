Мощный пожар в женском монастыре произошел в Коми

Сыктывкар, 30 ноября. Мощный пожар произошел на территории Ыбского Серафимовского женского монастыря в Республике Коми. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Монахини, проживающие в здании, самостоятельно эвакуировались. Погибших и пострадавших нет.

Ранее стало известно о пожаре в здании министерства финансов Украины. Около 20 сотрудников ведомства отвели на безопасное расстояние из-за сильного задымления. В 8.28. по местному времени (9.28 по московскому времени) возгорание удалось ликвидировать. Об этом писала Газета.ru.

Кроме того, сообщалось о крупном пожаре в торговом центре города Томск. Горело одноэтажное металлокаркасное здание ангарного типа. Огонь охватил почти тысячу квадратных метров. Согласно предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.