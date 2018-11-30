«Стыдно слышать»: в Совфеде ответили Порошенко на «плохие новости»

Москва, 30 ноября. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о «двух плохих новостях» для главы России Владимира Путина.

По мнению Джабарова, Порошенко верно заметил, что именно украинский народ должен определить нового президента страны. Другое дело, что сам глава Украины пытается ему воспрепятствовать благодаря военному положению.

Он добавил, что слова Порошенко о «плохих новостях для Путина» не поддаются какой-либо логике. Ведь отмена выборов принесет выгоду исключительно Порошенко, рейтинг которого близится к нулевому.

«Стыдно слышать такие высказывания от главы государства. Мы надеемся, что украинский народ в конце марта 2019 года будет иметь право проголосовать и сделает достойный выбор», — цитирует RT.

Ранее на Украине было объявлено военное положение. Украинские юристы связали действия Порошенко с предстоящими выборами в Украине.