Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Сирия: боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Хама

36
0 Оставить комментарий

Сирия: боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Хама

Дамаск, 30 ноября. Члены незаконных вооруженных формирований обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Он отметил, что боевики систематически нарушают договоренности о прекращении огня. В частности, в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Бейт-Зиван провинции Латакия и северо-западной окраины населенного пункта Суран провинции Хама», — уточнил генерал-лейтенант.

Соломатин добавил, что на протяжении минувших суток в поселении Телль-Биса провинции Хомс была проведена гуманитарная акция. В ее рамках нуждающимся выдали 450 наборов продовольствия.

Ранее стало известно, что зону деэскалации в Идлибе покинули 30 тысяч беженцев. Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.