Сирия: боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Хама

Дамаск, 30 ноября. Члены незаконных вооруженных формирований обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Он отметил, что боевики систематически нарушают договоренности о прекращении огня. В частности, в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Бейт-Зиван провинции Латакия и северо-западной окраины населенного пункта Суран провинции Хама», — уточнил генерал-лейтенант.

Соломатин добавил, что на протяжении минувших суток в поселении Телль-Биса провинции Хомс была проведена гуманитарная акция. В ее рамках нуждающимся выдали 450 наборов продовольствия.

Ранее стало известно, что зону деэскалации в Идлибе покинули 30 тысяч беженцев. Об этом писала RT.