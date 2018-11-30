Порошенко заявил об увеличении бюджета Украины в три раза в 2019 году

Киев, 30 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что бюджет Украины на 2019 год вырастет почти втрое по сравнению с 2013 годом.

По словам Порошенко, в 2013 году бюджет страны составлял 400 млрд долларов, при этом более 20% промышленного потенциала обеспечивал Донбасс, а также часть средств поступала из Крыма.

Порошенко заявил, что Верховная рада утвердила бюджет на 2019 года на уровне 1,1 трлн грн, что равняется 39,2 млрд долларов. При этом по курсу 2013 года объем бюджета на 2019 год составляет 50 млрд долларов.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. За присоединение к России проголосовали 96% жителей полуострова. Киев до сих пор не признает результаты волеизъявления жителей Крыма и считает Крым территорией Украины. Как сообщает «Газета.ru», Порошенко запретил иностранным гражданам въезжать в Крым через территорию Украины.