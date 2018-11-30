Минобороны РФ рассчитывает, что США не выйдут из ДРСМД

Москва, 30 ноября. В министерстве обороны России выразили надежду, что США откажутся от планов по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам замглавы Минобороны РФ Александра Фомина, Москва и Вашингтон сохраняют сотрудничество по ряду направлений, одной из которых является оборонная сфера. При этом российская сторона готова продолжить и расширить сотрудничество с США в Сирии.

«Что касается заявления о намерениях США выйти из ДРСМД, нам хотелось бы, чтобы это все-таки осталось намерением и не было реализовано», — сказал замглавы Минобороны РФ.

Фомин выразил надежду на то, что Соединенные Штаты откажутся от идеи о выходе из ДРСМД, отметив, что российская сторона делает все возможное, чтобы этого не произошло.

«Но, как известно, ограничивали взаимодействие не мы. Мы готовы к этому настолько, насколько готовы США», — заключил замглавы Минобороны РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении разорвать подписанный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, объясняя свое решение тем, что Россия якобы нарушает его условия.