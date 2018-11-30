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Оператор «Северного потока — 2» в ноябре привлек 340 млн евро

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Оператор «Северного потока — 2» в ноябре привлек 340 млн евро

Москва, 30 ноября. Компания Nord Stream 2, которая является оператором «Северного потока — 2» в ноябре привлекла 340 млн евро на реализацию проекта. Средства предоставили иностранные партнеры «Газпрома», заинтересованные в строительстве газопровода.

Речь, в частности, идет о компаниях  Wintershall, OMV, Shell, Engie и Uniper, говорится в отчет «Газпрома».  Отметим, что эти предприятия оказались под угрозой санкций, поскольку США пытаются сорвать строительство «Северного потока — 2», чтобы поставлять в Европу сжиженный газ.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главными противниками проекта являются Украина и США. Киев выступает против «Северного потока — 2», поскольку в случае строительства газопровода страна лишится доходов от транзита российского газа, надобность в котором отпадет. Вашингтон же видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом.

Автор: Антон Соколов
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