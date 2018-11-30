Путин отметил талант участников детского конкурса «Добрая волна»



Москва, 30 ноября. Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам гала-концерта Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна» заявил, что мероприятие позволяет увидеть, насколько Россия богата талантами.

«Важно, что «Добрая волна» позволяет воочию увидеть, насколько богата Россия талантами, как много у нас увлеченных, трудолюбивых ребят, которые с успехом реализуют свой яркий потенциал – в музыке, искусстве, хореографии, актёрском мастерстве», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

По словам Путина, впервые концерт прошел в прошлом году в Казани, но уже смог объединить юные дарования из разных регионов страны, которые попали в трудные жизненные ситуации. Мероприятие помогает участникам проявить свой талант, почувствовать уверенность и на шаг приблизиться к заветной мечте.

Глава государства отметил, что участники «Доброй волны» демонстрируют всему миру, что для таланта и самовыражения нет преград. Лидер РФ поздравил финалистов и победителей фестиваля и пожелал им удачи.

Фестиваль «Добрая волна» проводится при поддержки правительства Татарстана. Отборочные этапы конкурса прошли в восьми городах РФ по различным направлениям.