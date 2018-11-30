Союз добровольцев Донбасса открыл поэтический конкурс 

Союз добровольцев Донбасса запускает поэтический конкурс «Обожженные сердца» имени Вадима Негатурова.

По словам организаторов, Негатуров – активный участник пророссийского движения, поэт, настоящий патриот. 2 мая 2014 года, во время противостояния на Куликовом Поле, спасая православные иконы, был зверски убит нацистами в Доме Профсоюзов, в Одессе.

«Мы должны помнить свою историю и своих героев. Именно поэтому наш конкурс посвящен его памяти», — заявили ФАН в СДД.

Федеральное агентство новостей (ФАН) обратилось за разъяснениям к Марии Коледе, руководителю информационного отдела Союза Добровольцев Донбасса.

«Вадим Негатуров – активный участник пророссийского движения, поэт, настоящий патриот», — заявила она.

По словам собеседницы ФАН, многие добровольцы именно тогда, в 2014 году, после сожжения Дома Профсоюзов и решили поехать на Донбасс и встать на защиту мирного населения Донбасса.

Отметим, что в конкурсе со стихотворением «На блокпостах» участвует обозреватель ФАН Наталья Макеева.