Трамп не уверен, что ему удастся «обменяться любезностями» с Путиным на G20

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не уверен, удастся ли ему «обменяться любезностями» с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» (G20).

«Не знаю», — ответил он на вопрос журналистов.

Отметим, что изначально Трамп собирался встретиться с Путиным на полях саммита, однако в последний момент он изменил свои планы из-за недавнего инцидента в Керченском проливе. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что арест российских моряков был единственной причиной отмены встречи. Более того, он выразил надежду на то, что в будущем ему все же удастся провести переговоры со своим российским коллегой.

В пятницу в Буэнос-Айресе начался саммит Группы двадцати. Сперва журналисты сообщили о том, что Путин якобы не стал здороваться с Трампом, однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данную информацию.

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.