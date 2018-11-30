Путин и Макрон обсудили конфликты в Сирии и на Украине на саммите G20

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили урегулирование ситуации в Сирии и на Украине на полях саммита G20 в столице Аргентины.

«Мы видели, что после очень полезной встречи в Стамбуле ситуация изменилась. Это также касается ситуации на Украине, особенно с учетом событий последних нескольких дней», — заявил Макрон в ходе встречи.

Французский президент добавил, что ему с Путиным еще есть что обсудить и над чем совместно поработать. Макрон подчеркнул, что очень рад возможности лично пообщаться с российским лидером на полях саммита в Аргентине.

Напомним, саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября и 1 декабря. В рамках саммита состоялась встреча лидеров стран БРИКС, в ходе которой Путин отметил, что Россия готова заниматься поиском беглых экономических преступников совместно с другими участниками организации.

