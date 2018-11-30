США намерены отговорить Турцию от покупки российских С-400

Анкара, 30 ноября. Министерство обороны США подготовило инициативы, которые позволят обеспечить Турцию системами противовоздушной и противоракетной обороны взамен российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на доклад Пентагона, который был представлен Конгрессу США.

В документе отмечается, что Вашингтон предупредил Анкару о негативных последствиях, которые могут возникнуть в случае приобретения Турцией российских С-400.

«Подготовлен пакет мер по обеспечению Турции мощной системой ПВО и ПРО, интегрированной с системами НАТО. О деталях данного пакета нужно проинформировать конгресс», — говорится в докладе.

Кроме того, в докладе отмечается особая роль и значимость Турции на юго-восточном фланге НАТО, а также совпадение позиций и интересов Анкары и Вашингтона в ближневосточном регионе.

«Турция является ключевым игроком в вопросе сдерживания «государств-варваров», а также вносит вклад в борьбу с ИГ1 (запрещено в РФ – ред.) и другими террористическими группировками», — говорится в документе.

Напомним, в конце 2017 года Москва и Анкара заключили кредитное соглашение на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. К октябрю 2019 года Турция получит четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.